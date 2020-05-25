SBL／扣取邱來了！邱大宗正式接任裕隆總教練

裕隆納智捷今(25日)宣布由前SBL冠軍教頭邱大宗教練接掌球隊執行教練一職，原執行教練李啟億則退居助理教練，其餘教練則全數續留，裕隆今天特別由同為台元女籃領隊的孟慶杭在WSBL女子超級籃球聯賽後於場邊佈達此訊息，而邱大宗教練將會是裕隆成軍以來首位非裕隆體系出身的執行教練。裕隆領隊孟慶杭今在WSBL賽後召集媒體發布此訊息，除此之外他也強調了球隊經營的決心，也特別對於裕隆母企業虧損一事做說明，他提到：「母企業虧損是帳面上的，現金流方面是完全沒有影響」，甚至強調了「我們還是會推廣、支持台灣的籃球」所以特別針對這點進行說明。孟領隊表示，更換教練並不是球隊戰績不好，畢竟裕隆今年也是殺進了SBL總冠軍戰，並與台啤鏖戰到了最後一場才落敗，他認為「球隊還可以更好」，也對於李啟億教練給予相當大的肯定，做此決定的主要考量點除了讓球隊更好之外，也是要讓隊內的年輕教練們在他身邊學習。裕隆將於6月1日正式開訓，屆時邱大宗教練也將走馬上任，後續的球員補強及訓練一切將以他為主，球團將全力支持。邱大宗資歷豐富擁有中華職籃、大陸CBA與NBL、SBL等聯賽球隊執教經驗，如今來到裕隆執教，想必能帶給裕隆一番不一樣的刺激，這也將是裕隆1965年6月成軍以來，首次找來非裕隆體系出身的教練領軍。