WSBL／回首慘輸國泰70分之役　邱啟益有苦難言

WSBL女子超級籃球聯賽開打至今已經完成一半的賽程，休兵一周後今將在重啟點燃戰火，女籃霸主國泰人壽依舊無人能擋，8勝0敗傲視聯盟，連兩場以破百比數獲勝，台元紡織在新主帥邱啟益領軍下也以4勝4敗的五成勝率暫居第二，中華電信意外成為台灣電力開胡對象吞一敗後，3勝5敗次之，台灣電力責是以1勝7敗墊底，不僅開胡，拿下睽違一千多天的首勝，比賽內容也漸入佳境。在5月17日台元對上國泰的比賽中，國泰以破百得得分贏球不打緊，恐怖的是贏了台元高達70分，這樣的分差讓人意外，攤開團隊數據來看，台元團隊命中率不足3成，籃板數量更是懸殊的16:52，這樣的內容也難怪輸的難看，對上的主力得分手林文佑9投僅中1繳出5分5籃板4失誤的糟糕成績，邱啟益教練賽後無奈表示，「我就只有這八個人」。慘敗70分一役，台元「三老」劉君儀、蔡佩真、陳萓峰全作壁上觀，加上受傷的吳盈潔、陳亭羽全隊只有八人上場，也難怪邱啟益教練說：「我就只有這八個人，受傷的受傷，該輪休的要輪休」，他更無奈的說，空檔很多但體能下滑，都投不進，連上籃都不進，五天四戰對女生而言確實是個挑戰。事實上，除了兵強馬壯的國泰有足夠人力可以做較多輪替外，其餘三隊扣除年紀稍長需要「輪休」的人員外，一旦有人受傷，教練的調度勢必捉襟見肘，這也是國泰能長年維持競爭力原因之一，邱啟益坦言，五天四戰的賽程隊女籃真的太辛苦、吃緊，未來一定有必要提出來討論。