中職／從人型立牌到真人進場　富邦Anu：很感動！

中華職棒賽事在進行了近一個月的「閉門」比賽後，在5月8日的比賽中首次開放球迷進場，富邦悍將啦啦隊長Anu及Travis表示，從開放到在現場聽到球迷的聲音，瞬間有種熱血沸騰的感覺湧上身體，而且像是在打開幕戰。台灣目前疫情趨緩，中央疫情指揮中心傳出開放球迷進場後各隊也為之振奮，指揮官陳時中更透露，未來有望將1000人增加到2000人，對此，統一獅總教練林岳平表示，「這樣氣氛更好，場外開始有互動、較勁，這本身就是台灣的棒球文化，當然開放越多人進場越好。」富邦悍將啦啦隊長Anu透露，因為有體驗過沒有球迷的球賽，現在聽到球迷的聲音，忽然覺得很感動，「球賽還是要有球迷在」，至於之間的差異，Travis表示，沒球迷時比較像是把該做的事做好的感覺，「而且沒有球迷，我們只能兩人互相回應，一人帶動一人回應」，發生任何事只能自己自嗨，此外由於現在球迷座位是全場環繞的關係，聲音挺完整、大聲的，有種滿場的感覺。沒球迷這段期間有無發生什麼趣事，Anu笑說：「沒有球迷時球打出去，不知道是安打或全壘打，因為之前是球迷通常會先歡呼，我們倆總不能球還沒安打就開始歡呼，所以常常發生兩人尷尬相望的情況。」兩位在昨日比賽也一路從開放進場的引導一直到賽後，他們提到「雖然現在還沒開放飲食，但是大家也是為了有球看這個相同的目標在努力，球迷也都很遵守規矩」，昨天開場，真的很感動。眼尖的球迷應該也有發現，兩位在帶動時，都全程戴著口罩，Anu說：「現在一場都備妥兩個口罩使用，雖然不至於呼吸困難，但畢竟流汗或口水都會造成口罩全濕就變得不透氣」，Travis則笑著補充道：「以前是有氧運動，現在感覺是無氧」，呼吸時會有種悶住的感覺，對體力上的消耗很有感。