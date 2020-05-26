MLB／來去球場住一晚！雙城小聯盟球場化身為民宿被瘋搶

美國佛羅里達州明尼蘇達雙城隊2Ａ球隊Pensacola Blue Wahoos主場已經跟美國大型民宿業者合作，未來將開放一晚1500美元（約4萬5000元台幣）的價格讓球迷可以享受在球場過夜的感覺。
受新冠肺炎影響，各球團都苦哈哈，尤其是小聯盟賽季可能受延宕，根據球團指出，租下球場的球迷，可以利用10人以上的室內住宿設施，不管球員休息室、內外野都可以盡情使用，很適合生日或是歡迎會。
此外，還可以利用球場設施點外食享用，甚至可以在本壘吃早餐看日出，目前推出2個月的「露營」，已經在24小時被瘋搶。
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