日職／令和怪物再來襲！佐佐木朗希模擬實戰狂飆160公里

羅德隊第一指名，被稱為是「令和的怪物」的投手佐佐木朗希，今天在首度模擬實戰練習中，2次狂飆160公里速球，雖然被轟出一發全壘打，但是也有2次三振。佐佐木朗希被菅野剛士敲出全壘打後，對藤岡裕大飆出160公里，之後便用速球三振出局。面對福田光輝，他也飆出155公里速球，吉井理人投手教練表示：「他的球速跟控球都很好。」