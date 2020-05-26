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中職／中職6月7日最快全面開放　不再限制進場人數

記者吳政紘/綜合報導-2020-05-26 15:42:48
▲台灣精品為中職應援。（圖／台灣精品提供）
中央流行疫情指揮中心今（26）表示，為了讓民眾能夠順利恢復正常生活，若在6月7日前本土案例持續維持零確診，將規劃擴大鬆綁生活防疫規範，但仍需要落實個人衛生禮節、保持適當社交距離等，各項日常及休閒活動不再限制人數規範。

日前中職已經提出「新防疫計畫」，也就是說希望可以擴大進場人數，但還是要維持社交距離跟戴口罩，但已經不再限制人數。

 

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