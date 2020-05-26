管理無動力飛行運動　宜縣府制訂自治條例

宜蘭縣政府縣務會議今（26）日通過「宜蘭縣無動力飛行運動管理自治條例」草案，將提送宜蘭縣議會審議通過後公布施行，未來縣內無動力飛行運動，就不再無法可管了。宜蘭縣頭城鎮外澳地區有一處無動力飛行基地，業者在這裡營業多年，但卻始終沒有明確的管理法令，為加強縣內無動力飛行運動管理，維護飛行運動安全，縣府特別訂定「宜蘭縣無動力飛行運動管理自治條例」。近年國內從事無動力飛行運動之風氣興起，中央主管機關教育部於103年及107年間發布「無動力飛行運動業輔導辦法」、「無動力飛行運動專業人員資格檢定辦法」，偏重於對無動力飛行運動業者之輔導，但卻欠缺與管理相關之強制、禁止及違規裁罰規定。縣府表示，宜蘭縣為確實建立「無動力飛行運動」之管理與輔導機制，維護飛行運動人員之安全及消費者之權益，擬具「宜蘭縣無動力飛行運動管理自治條例，該自治條例共28條，分別就飛行運動之人員、場地、設備等詳加規範，並就違反自治條例各款規定者，訂有新台幣3千元至10萬元不等之罰鍰，必要時得命其停止營業。縣府教育處表示，宜蘭外澳海邊擁有台灣最佳的飛行氣流及場域，憑藉著縣府的查核、訪視及廠商自我管理，十餘年來未發生任何飛安事故，但考量近年無動力飛行運動之盛行，而外縣市已有許多飛安事故案例，為了防範預防事故發生，做好飛安管理，特別研擬制定「宜蘭縣無動力飛行運動管理自治條例」做為管理依據，未來縣內無動力飛行運動，就不再無法可管了。