ABL／寶島夢想家補新血！「健行小跑車」林俊吉加盟

寶島夢想家球隊在東南亞職業籃球聯賽(ABL)延賽期間，除了球員 維持日常訓練外，球團也積極補強、調整陣容，備戰未來賽事。寶島夢想家今日宣布網羅 「健行小跑車」林俊吉加盟，球團看中他的靈活球風以及速度優勢，期待能為球隊注入新活 力。在 3 月底結束的 UBA 大專籃球聯賽中，林俊吉幫助球隊健行科大完成二連霸，更獲頒冠 軍賽最有價值球員(MVP)，健行隊史 3 冠，林俊吉都參與陣中，是球隊開啟王朝的元老級功 臣。林俊吉曾在 2018 年入選中華白隊出戰瓊斯盃，雖然身高僅有 173 公分，但是面對加拿大 長人陣時卻絲毫不畏懼，利用速度優勢及切入破壞性撕裂對方防守，再加上外線火力發揮， 成爲瓊斯盃中華白隊得分王。除此之外，穩定的投籃命中率也是林俊吉的利器之一，本屆 UBA 賽事中，他在兩分球及三分球上都有超過五成的命中率。林俊吉今年將從健行科大畢業，提到以 ABL 寶島夢想家球隊開啟職業生涯的想法，「很開 心在一畢業就能挑戰 ABL 這個舞台，也很謝謝球團給我這個機會。以前就曾經到彰化主場看 球，很喜歡夢想家的球場氣氛，會讓人有股熱血沸騰的感覺!」而林俊吉也特別提到，在拚 戰籃球的路上，家人一直都扮演很重要的角色，雖然家鄉在南投，但一有機會家人都會特別 北上進場支持，「之後在彰化打球，有地緣之便，他們也更能持續在場邊為我加油!」目前林俊吉將持續跟隨健行科大球隊進行訓練，6 月起就會正式向球隊報到，並先加入 寶島夢想家近期籌組的青年隊，維持戰力以備戰未來的賽事。