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中職／張志豪、王躍霖4月最猛　生涯首度獲選月MVP

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-01 18:46:23
▲中信兄弟張志豪。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.25）
中信兄弟張志豪、Rakuten Monkeys王躍霖今天獲選5月投打MVP，張志豪單月7轟，打擊率高達3成94，在投票方面，硬是擠下隊友王威晨單月36支安打的火熱表現。

王躍霖則是在後援表現出色，共出賽7場，1中繼成功、5後援成功，防禦率0。

投票來看，王躍霖擊敗江國豪、羅力、霸能等投手，因為5月有不少投手都是2勝作收。

羅力在5月出賽2場都奪勝，很有機會在六月再度為自己拚下MVP。

 

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