中職／張志豪、王躍霖4月最猛　生涯首度獲選月MVP

中信兄弟張志豪、Rakuten Monkeys王躍霖今天獲選5月投打MVP，張志豪單月7轟，打擊率高達3成94，在投票方面，硬是擠下隊友王威晨單月36支安打的火熱表現。
王躍霖則是在後援表現出色，共出賽7場，1中繼成功、5後援成功，防禦率0。
投票來看，王躍霖擊敗江國豪、羅力、霸能等投手，因為5月有不少投手都是2勝作收。
羅力在5月出賽2場都奪勝，很有機會在六月再度為自己拚下MVP。
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