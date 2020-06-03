NBA／新秀賽季就拿MVP　子彈傳奇「碎骨機」安索逝世

NBA昨晚傳出名人堂成員、前華盛頓子彈傳奇球星「碎骨機」Wes Unseld因不敵病魔，在昨晚過世，享壽74歲。他生涯曾入選過5次全明星，而且還是1977-78賽季的總冠軍賽MVP。Unseld官方身高僅有201公分，不過靠著可怕的肩寬，以及超過110公斤的噸位，他還是在那個禁區至上的年代「卡」出了自己的位置。過去受訪時他認為自己生涯最大的優勢就是鬥志，當對手鬆懈時，他總是能趁虛而入。1968-69賽季Unseld以新秀之姿加入聯盟就一鳴驚人，不但場均能獲得13.8分、18.2籃板的數據，並且幫助巴爾的摩子彈從36勝的弱旅一躍而成57勝的季後賽強權，他也因此獲選為該季的MVP，可謂是「出道即巔峰」的代表性球員。74-75賽季子彈隊在Unseld以及「大E」Elvin Hayes兩名禁區悍將的坐鎮下，寫下60勝的佳績，並且一路打進到總冠軍賽，但沒想到遇到「浪子回頭」Rick Barry和勇士隊，最終被0:4橫掃。但是子彈眾將並未氣餒，在77-78賽季他們再次殺進到總冠軍賽，並且在7場大戰後擊敗了西雅圖超音速隊，Unseld也終於一圓了冠軍夢，還以球隊精神領袖的身分被選為FMVP。Unseld近年長期有健康上的問題，最近又得了肺炎，最終沒能挺過來。他的家人在聲明中表示：「他是我們一家的磐石——一個非常敬業的家長，他非常喜歡與自己的妻子、孩子、朋友及隊友在一起。他是我們的英雄，熱愛為巴爾的摩和華盛頓特區城市的球隊打球，熱愛從事籃球相關的工作，並以此為榮。」