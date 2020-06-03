日職／又驚傳球員確診緊急取消練習賽　日職開幕再添變數

日本職棒日前拍板定案6月19日開打，如今恐怕再添變數，因為根據《朝日新聞》報導，讀賣巨人今(3)日驚傳球員呈現新型冠狀病毒(COVID-19)陽性反應，因此緊急取消下午2時(日本時間)與西武獅的練習賽，詳細情況有待球團進一步說明。
日職在上個月25日決定新球季在6月19日開打，並且從昨天開始展開練習賽。早在今年3月，阪神虎就傳出包括投手藤浪晉太郎在內的3名選手確診，如今傳出第4例，能否如期開打仍是未知數。
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日本職棒日前拍板定案6月19日開打，如今恐怕再添變數，因為根據《朝日新聞》報導，讀賣巨人今(3)日驚傳球員呈現新型冠狀病毒(COVID-19)陽性反應，因此緊急取消下午2時(日本時間)與西武獅的練習賽，詳細情況有待球團進一步說明。
日職在上個月25日決定新球季在6月19日開打，並且從昨天開始展開練習賽。早在今年3月，阪神虎就傳出包括投手藤浪晉太郎在內的3名選手確診，如今傳出第4例，能否如期開打仍是未知數。
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