MLB／球員工會提案被駁回　大聯盟堅持不准討價還價

大聯盟官方今天宣布，駁回由球員工會114場比賽提案，也不會提供額外薪水，即便新冠肺炎侵襲導致賽事減少，也不希望球員工會討價還價，堅持82場比賽打完。





球員工會之前提案114場，並且要求大聯盟要給予球員補助，就算今年球季不打，也要照付。





而原訂計畫6月30日開打，10月31日例行賽結束，不過目前因為新冠肺炎，季後賽時間未定，也可能影響8億7800萬美元的轉播收視。









