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NBA／「浪花兄弟」上街聲援非裔男　現身舊金山街頭抗議

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-04 11:33:35
▲Stephen Curry與Klay Thompson參加抗議遊行。（圖／取自勇士IG)
勇士隊球星「浪花兄弟」Stephen Curry與Klay Thompson為了抗議非裔男被白人警官過當執法事件，跟民眾一起走上舊金山街頭，連勇士隊官方推特也大力支持，轉推兩人一起高喊受害者名字的影片。

其實這是由勇士隊球員Juan Toscano-Anderson所策劃的示威遊行，他說：「不管你的種族、膚色、教育程度或是否有錢，我們都是人。」

他認為，大家上街頭不是只為了黑人同胞，這是為了人權，全世界的人們都在譴責此事件，並希望可以指引人們正確的方向。

 

 

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