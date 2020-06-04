日職／好消息！復賽有望　坂本勇人、大城卓三檢測陰性

巨人隊主力球星坂本勇人、大城卓三昨日因為被檢驗出新冠肺炎弱陽性，經過住院一晚再度進行檢驗，目前發現二採陰性，不過要持續觀察狀況，才能決定兩人是否可以回歸球隊。日職預計6月19日開幕，而兩人狀況是否有後續會是關鍵，由於日職聯盟之前就提出，只要二採不是陽性，就會重啟開幕計畫。而巨人球團在5月29至31日之間針對一到三軍以及球團人員218位進行採檢，總計有4位球員跟人員有抗體，也代表曾經得過新冠肺炎，不過兩人的病毒量相當稀少，應該是恢復後，過了很長時間。





