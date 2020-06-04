日職／被懷疑作弊對西武隊比中指　前中職洋將勇豐年

Brian Warren這位洋將的名字可能大家並不熟悉，不過若是提到過去和信鯨隊的洋投畢來力、或是興農牛隊的勇豐年，相信就會讓人印象深刻。擁有185公分高，身材高大的Brian Warren，一度被認為是羅德隊救世主，他在1998年加入和信，因為表現優異，被挖角至日職，而他在日職1999年單季30次救援成功，也拿下救援王。但是Brian Warren也是爭議高的球員，不但在和信時說：「不讓我去日職我就回美國」，當時他在和信留下23場出賽，4勝1敗，2救援成功的好成績。拿手武器是147公里速球跟滑球、伸卡球，而他在小聯盟打滾多年，當時先來台灣，才到日本發展。回到日職時期，當時河本育之受傷，缺少後援投手，羅德隊以約3000萬日幣的代價挖角成功，而他隔年便要求年薪加激勵獎金要2億日幣。Warren卻在6月8日面對近鐵比賽中，因為對方抗議似乎球有一些傷痕，懷疑是他動手腳，但是卻開始被懷疑。2000年6月27日他對西武隊比賽中，延長10局上2人出局後，Warren三振玉野宏昌，不過西武投手教練杉本正發現球上面有硬幣大的痕跡，而跟東尾修總教練報告。當時主審山本也認為是「不正投球」，也就是認為他作弊，羅德隊總教練山本功兒跟球團代表也持續抗議，結果兩隊最終以4:4握手言和。比賽後東尾修持續抗議，並把裁判都找來，隔天東尾修火大說：「你們想知道事實的話，就去看看球吧。」洋聯事務局長村田聽取報告後，認為球上面有500元日幣大小的痕跡，認為Warren可能有嫌疑。29日對戰西武，Warren竟然還帶了刃器到球場，9局上他依舊登板，由於主審一直頻繁看球的狀況，Warren先是三振大友進，讓小關龍也敲出飛球出局，不過雙方在出局前就有衝突，當時兩隊已經有點火藥味，三振掉貝塚政秀後，Warren比出中指，跟西武隊挑釁。或許也是他的脾氣使然，2000年後他就離開日職，之後曾加入韓職韓火鷹隊，2004年他重返中職加入興農牛隊，留下0勝1敗，5救援成功成績，防禦率5.25。











