中職／「屠獅手」江國豪飆速150公里　生涯最速！

富邦悍將江國豪今天再度展現「屠獅手」本色，面對獅隊6局失4分（3責失）拿下本季個人第三勝，他對獅隊都是勝投，堪稱是獅隊殺手。
江國豪表現成熟，洪總賽後說：「他控球一開始有點不穩，壞球有點多，所以保送也有影響。」
不過江國豪對獅隊投得有一套，先發3場都贏球，防禦率3.81。
賽後他說：「今天有點太亢奮，內容可以再好一點，是自己太小心，所以給自己壓力。」
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