日職／王柏融開轟隊友嗨翻！高喊「大王！」

日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融昨日在練習賽開轟，讓不少隊友也紛紛叫他「大王！」鼓勵他，在影片中也可以清楚聽到日文的「Dai Oh」。

王柏融今年最大差別是他已經慢慢熟悉環境，他說：「去年我有很多東西還不是很清楚，所以一直帶著疑惑進入打擊區，也沒有把優點展現出來，所以應該是我想太多。」

王柏融受到打擊教練小笠原道大影響，不但找回自己的打擊習性，還更「積極揮棒」，心無雜念，就是出擊。

團隊已經對「大王」越來越熟悉，他也可以用日文簡單跟隊友溝通，把心中的想法表達出來。