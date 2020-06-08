日職／實戰狂飆157公里仍不滿意　千賀滉大這樣說

日職軟銀鷹隊投手千賀滉大昨日首度在實戰登板，他投30球，0.1局，被打1安打，3次四死球失1分，最快卻飆出157公里速球。
千賀面對歐力士二軍小試身手，不過他卻不滿意，他說：「主要因為是球場測速槍，我的感覺是我才投150公里左右，球隊也是測到151公里，，就是這樣。」
不過不是很少有球員可以輕鬆150公里連發，之前因為右手傷勢影響，可能會讓他趕不上開季，而現在軟銀宣布東濱巨為開幕投手，千賀若是可以回歸，將會幫助軟銀投手群更強壯。
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