玉山盃／平鎮大物林子豪打破穀保龍捲風　桃園市晉級決賽

平鎮高中為主體的桃園市今天在玉山盃出戰以穀保家商為主的新北市，結果桃園市靠著張宥鈞5局下適時安打打破僵局，加上先發投手賴延峰6.1局無失分好投帶領下，終場以3:0擊敗新北市，順利晉級決賽。桃園市今天有備而來，3局就突破穀保「龍捲風」林昱珉投球，張翔先是敲安，並且盜壘成功，張宥鈞左外野安打順利先馳得點。8局下穀保「火球男」潘文輝接替投球，曾子祐先上壘，「大物」林子豪不負眾望敲出適時安打，加上董子恩敲出中外野安打，追加分數，平鎮吳秉恩後援無失分，也幫平鎮守下勝利。