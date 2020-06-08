MLB／大聯盟史上最扯　外野手比賽中睡著被趕出場

大聯盟史上最扯的不是球迷鬧場，也不是主審誤判，回到1920年的紅人隊，球迷會告訴你，最扯的是球員在比賽中睡著，並且被趕出場。1920年紅人隊傳奇外野手Edd Roush在一場比賽中，因為總教練跟主審抗議，讓他在中外野撐不住小睡一會，結果不但被趕出場，他也被視為藐視比賽。不過1962年，Edd Roush不但被選入名人堂，他生涯打擊率高達3成23，還拿過2次打擊王，可說是「沉睡的天才。」