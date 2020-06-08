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日職／感動！阪神甲子園球場送全日本高三棒球社員這禮物

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-08 16:27:30
▲甲子園球場贈送鑰匙圈給高三球員。（圖／取自日刊體育）
日本阪神甲子園球場今天宣布，將贈送全日本高三棒球社員「甲子園的土」鑰匙圈當作禮物，以彌補今年沒有春夏甲子園的遺憾。

甲子園的土鑰匙圈上面有102年的LOGO，也表示第102屆甲子園大會因此中斷舉辦。

阪神監督矢野燿大表示：「這是我的想像，未來或許會見到有帶著這個土的棒球員，或是有機會與在背包上、斜背包等裝飾著這個鑰匙圈的孩子相遇也說不定。」

甲子園的土，是夏季球兒追逐的夢想，也是對自己人生寫下精彩一頁的證明。

 

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