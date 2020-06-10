日職／關鍵的大王！王柏融敲二壘安打一棒追平

日職火腿隊今天出戰養樂多，台灣的「大王」，外野手王柏融，先發擔任左外野手，第一打席雖然選到保送，但第二打席就敲出二壘安打，幫助火腿追平比分。王柏融面對養樂多投手吉田大喜，3局下清水優心內野安打上壘，西川遙輝也敲安，王柏融敲出右外野二壘安打，先幫助火腿追平比數。火腿攻勢由中田翔再敲出二壘後方飛球，幫助火腿超前，次局清水優心又敲出高飛犧牲打追加分數，目前火腿以3:1領先。