日職／台灣的大王不一樣了！王柏融積極出棒找回本領

日職火腿隊台灣好手王柏融今年球季真的不一樣了！來自台灣的「大王」，王柏融今天在練習賽面對養樂多，以三棒、左外野手身分先發出賽，他第二打席就敲出二壘安打，幫助球隊追平。王柏融說：「因為得點圈有人，因此球偏高就積極去進攻，當時是偏高的曲球，可以順利把跑者送回來真的是太好了。」去年因傷影響，王柏融出賽88場，打擊率2成55，3轟、35打點成績並不理想，不過他畢竟是台灣史上最強打者，本季從99號換成3號，也希望可以在球季重新振作，打出好成績。