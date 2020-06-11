日職／安打到底怎麼辦到的？陽岱鋼：用心去打！

日職讀賣巨人今天出戰養樂多，台灣好手陽岱鋼先發三棒，鎮守一壘，首打席就敲出安打，幫助巨人先馳得點。
巨人首局由重信慎之介獲保送上壘，陽岱鋼敲右外野安打送回首分，陽岱鋼第二打席也敲安，表現突出。
陽岱鋼今天不但打三棒，還幫球隊打下首分，此外他也鎮守一壘，讓教練團十分滿意。
陽岱鋼說：「我就是用心去打，打的球是變速球。」發揮老將價值。陽岱鋼前一場比賽才轟出2分砲，幫助球隊起死回生，今天又再度扮演英雄。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
大學一定有的鬼故事！盤點台灣10大校園靈異故事 你相信嗎？
【波本威士忌工藝復興】釀酒傳奇創新與傳統工藝的大對決
韓國確診案例再增加 首都圈再現群聚感染新案例 政府擬向違規者求償
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
夏日肌膚鬧脾氣 贅肉藏不住！盤點這些醫美、整形療程 打造最無瑕臉蛋、完美身材
狂歡生日慶天天6元現搶 消費滿666抽Gogoro 週五再加碼5% f 幣 回饋
[都市傳說]小心魔咒纏上你！台灣傳聞8大必分手禁忌景點
7月1日安心旅遊補助上路 最高可領2000元 怎麼領、哪裡領通通報給你
高雄市議長許崑源墜樓身亡 回顧精彩南霸天傳奇
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
貓咪花色與個性有關係？
「平民巨星」EP1完整版｜巨星導師巫啟賢開指導金口，選手嚇到手抖淚崩