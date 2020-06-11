日職／安打到底怎麼辦到的？陽岱鋼：用心去打！

日職讀賣巨人今天出戰養樂多，台灣好手陽岱鋼先發三棒，鎮守一壘，首打席就敲出安打，幫助巨人先馳得點。巨人首局由重信慎之介獲保送上壘，陽岱鋼敲右外野安打送回首分，陽岱鋼第二打席也敲安，表現突出。陽岱鋼今天不但打三棒，還幫球隊打下首分，此外他也鎮守一壘，讓教練團十分滿意。陽岱鋼說：「我就是用心去打，打的球是變速球。」發揮老將價值。陽岱鋼前一場比賽才轟出2分砲，幫助球隊起死回生，今天又再度扮演英雄。