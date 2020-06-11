桌球／台灣的神童！桌球好手林昀儒轉戰俄職奧倫堡

歐洲桌球聯合聯盟10日發表，世界排名第七的「台灣神童」林昀儒（18歲）將加入俄國職業桌球奧倫堡隊。
林昀儒直到上一季為止，都在日本桌球聯盟發展，他加入岡山鉚釘隊，並且在去年擊敗中國好手馬龍、樊振東聲名大噪，之後也在日本公開賽奪下亞軍。
林昀儒未來將是台灣在奧運爭取男單冠軍的最佳人選，而奧倫堡隊是歐洲強隊，林昀儒有機會跟德國好手奧恰洛等人同隊，吸取經驗。
您是否已經年滿18歲？
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