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日職／被封為「特瘦版」達比修　今井達也狂飆155公里

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-11 18:28:02
▲西武隊投手今井達也。（圖／取自太平洋聯盟TV)
西武隊投手今井達也昨天在練習賽一度狂飆155公里速球，而他投5局被打4安打，6次三振，只有被鈴木大地轟出一發全壘打失分，表現還是十分亮眼。

身高180公分的今井，體重只有70公斤，他被球迷狂讚是：「瘦版達比修」、「起雞皮疙瘩」、「比達比修有還達比修」尤其他投球完的姿勢，跟達比修有很像。

此外，今井運用左手手套的方式，也跟達比修有很類似，或許未來有機會看到他跟達比修有一樣，挑戰大聯盟。

 

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