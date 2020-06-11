日職／被封為「特瘦版」達比修　今井達也狂飆155公里

西武隊投手今井達也昨天在練習賽一度狂飆155公里速球，而他投5局被打4安打，6次三振，只有被鈴木大地轟出一發全壘打失分，表現還是十分亮眼。身高180公分的今井，體重只有70公斤，他被球迷狂讚是：「瘦版達比修」、「起雞皮疙瘩」、「比達比修有還達比修」尤其他投球完的姿勢，跟達比修有很像。此外，今井運用左手手套的方式，也跟達比修有很類似，或許未來有機會看到他跟達比修有一樣，挑戰大聯盟。