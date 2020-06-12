NBA／補了大物狀元郎還不夠　傳鵜鶘曾想挖角巫師主控

紐奧良鵜鶘隊在送走陣中大將「一眉哥」Anthony Davis之後，雖然在2019年選秀會補進了狀元郎Zion Williamson，不過他們的補強計畫不打算就此結束，據傳鵜鶘曾將目光轉向巫師隊當家得分後衛Bradley Beal，希望將AD出走的空缺補上。





記者Shams Charania近日上播客節目《Complex’s Load Management》時，提到鵜鶘也是打算網羅Beal的眾多球隊之一。





「我去年聽說鵜鶘是對他進行調查的球隊之一，湖人隊也一度對Beal很感興趣。如果你是一支很想贏球的球隊，那你一定會對 Bradley Beal產生興趣。但根據他目前所說的一切，顯示他很想留在巫師隊，而巫師隊也說想留著他。在John Wall和Bradley Beal再次合體之前，我不期待會看到他有什麼變化。」Shams Charania說道。





在少了Wall的2019-20球季，Bradley Beal繳出生涯新高的表現。在巫師隊57場出賽中，繳出場均30.5分，在聯盟中僅次於火箭隊的James Harden，命中率45.5%，3分球命中率35.4%。





雖然John Wall要等到下一季才會上場，不過他近日表明自己已經完全恢復健康。他日前受訪也否認與Beal有心節，還說已經等不及傷癒歸隊之後兩人合體。



