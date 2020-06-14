SBL／選秀至少挑一人  陳國維教練面臨斷捨離

SBL超級籃球聯賽第18季選秀會將在7月15日登場，目前正處於報名階段，台灣銀行有著第二順位的做選擇的資格，總教練陳國維透露，球隊現階段處於滿編18人的狀態，如果補進新戰力勢必得有人要離隊，公司也表明至少要選一個人，我還真的挺難選擇的。台銀的補強作業循序漸進在進行，理想狀態是希望在六月底敲定球員合約，目前還不會急著做決定，對於外界盛傳「將異動四名球員，其中包含一位球季中後段才傷癒復出的球員」，陳國維教練也特別針對這謠言做出澄清，他說：「還不會急著做異動的決定，目前也還沒有任何開會討論的動作，不知道為什麼會有這樣的謠言產生。」事實上球季結束後陸陸續續有接獲包含台北富邦勇士、台灣啤酒…等未獲續約的球員詢問是否有機會與台銀合作，陳國維教練都回覆得相當保守，其中甚至不少過往有待過台銀的人，不過當時在尚未確認登錄人數得狀況下，所以都暫時回覆得比較保守，選秀的部分，也有輔大的畢業生有意願隨隊測試練球，不過都只停留在「只聞樓梯響」的階段。台銀隊本季在全新教練團運籌帷幄下有著首屈一指的團隊氣氛是籃壇的佳話，陳國維教練甚至直說：「是真的很為難，我不太想異動太多人，但如果來測試的人真的明顯優於現有的，還是得做出選擇，畢竟今年大家都很認真，也合作得很愉快，我也希望大家都能全部留下來繼續一起打拼，所以基本上我不會主動去找人來測試，因為我覺得現有的人都能用也都把自己角色扮演很好，但如果真的有不錯的人來練，就屆時再做抉擇。」至於新球季外援的選擇，就得看本土長人謝宗融能否續留才能定奪，陳國維教練表示：「如果宗融續留的話我會想找190幾公分的洋將，我搞不好找Matt(瓊斯)回來，我還要一點時間好好思考這問題。」