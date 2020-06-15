種族歧視問題無法置身事外　里拉德坦言現階段復賽會分心

籃網球星Kyrie Irving之前透過電話會議組織了近百名球員不支持聯盟復賽的決定，而今日拓荒者「一哥」Damian Lillard也在接受《GQ》雜誌專訪時提出了自己的意見，他認為現在全國都還在關注抗議事件，就算賽季重啟自己可能也無法完全專注在場上。Lillard首先表示，他從新聞報導中得知NBA會復賽，對自己和球隊能得到打球的機會而感到開心，同時他們也會繼續停賽前的工作，努力爭取進軍季後賽。而對於疫情的相關的擔憂，Lillard說集中比賽是一種風險，因為你不知哪些人之前去了哪裡、有沒有進行過完善的檢測，雖然聯盟說一切安全，而且復賽看起來是木已成舟，但是他和隊友還是會想：「只為了挽回損失這樣是否值得？」美國近期因為George Floyd事件，而引起大規模的抗議行動，要求國內重視種族歧視的問題。Lillard坦言他自己每天都在想這件事，也承認現在復賽也可能會影響到他的狀態。「我有很多朋友，他們還在奧克蘭，我和那裏很多人有聯繫，所以我怎麼能專心的打球呢？想想我們的賽程，這段時間我們會進行比賽，而外面在發生更重要的事情。外界有很多更有意義的事情在發生，他們需要我們。所以，我的意思是每一天對我都是一種糾結。」Lillard如此說道。