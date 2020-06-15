日職／陽岱鋼被觸身球無大礙　原辰德：希望他維持好手感

日職讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼因為13日受到觸身球砸傷，昨天比賽並未出賽，總教練原辰德表示：「目前他沒有大礙，16日他會準備，希望他可以維持好表現。」由於日職在19日開始就正式開幕，陽岱鋼的傷勢，也讓日本媒體十分在意。不過陽岱鋼在熱身賽打擊率高達5成，加上他最近比賽頻頻開轟，有機會擠入開幕名單。此外，巨人洋砲Parra，目前在練習賽狀況不佳，不過原辰德有考慮讓他打一棒，多看球，早點適應日本球界。