中職／白色緊身褲秀蜜大腿　小茉莉開球再度讓日媒驚艷

▲藝人陳瑀希。（圖／林柏年攝）

▲陳瑀希代言「beanfun!」。（圖／記者葉政勳攝，2019.01.25）

「小茉莉」陳瑀希在2014年8月17日在統一獅隊出戰Lamigo桃猿隊主場開球，當時她身穿白色緊身褲露出「蜜大腿」再度吸引日本媒體《Full Count》驚艷。小茉莉順利在投手丘上開球，還順利直接投進捕手劉時豪手中，而她也是桃園人，算是回到家鄉開球，所以十分興奮。

小茉莉在開球前開心地直呼：「好熱血，我要著火了。」小茉莉也在開球後表示：「我超強的，給自己101分。」



