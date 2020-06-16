韓職／韓火鷹18連敗太慘　球團出官方道歉文

韓容悳就先在14連敗時辭退，讓二軍總教練崔元豪接手。

陷入18連敗泥沼的韓職韓火鷹隊，罕見在官網放上道歉文章，並且表示：「對於辜負球迷的期待，一直連敗導致比賽沒有競爭性，讓大家失望，對球迷致上由衷的抱歉。」此外，球隊也表示：「從長期的連敗中走出來，對於到現在的球隊低迷狀況感到抱歉，對現狀我們會負全部責任，在近期球隊為了正常化，會再重新調整。」而在韓火鷹連敗期間，總教練