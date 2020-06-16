MLB／大聯盟開幕遙遙無期　美媒爆料又有球員中鏢

大聯盟主席Rob Manfred今天接受《ESPN》報導，提出「無法百分百有信心開幕」，不但顯示出目前大聯盟勞資對立狀況嚴重，也遲遲沒有結論。根據美媒《NBC》報導，壞消息持續傳出，目前已經有球員、工作人員確診新冠肺炎，也就是說，要復賽沒這麼容易。不過大聯盟目前不公布球員姓名，卻還是隱藏嚴重的開幕危機。