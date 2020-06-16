MLB／到底何時開打？大聯盟主席：我們缺乏信心

大聯盟球員工會今天針對大聯盟何時開幕表達強烈不快，「希望大聯盟取消針對2020年球季百分百開打的說法，這根本是對我們刻意威脅。」由於本季球員工會跟大聯盟協商出現瓶頸，導致目前開幕停滯，大聯盟主席Rob Manfred表示：「現在我們沒有信心可以開打，也沒有再度對話，會有很多危機產生。」對於Rob Manfred悲觀認定，球員工會再度發聲，認為聯盟不顧選手安全硬要恢復開打，加上聯盟不誠實的做法，以威脅方式想要「強行開幕」，導致兩方再度發生歧見。