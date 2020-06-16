日職／打擊率高達5成　陽岱鋼獲先發

日職讀賣巨人隊今天在主場出戰羅德，台灣好手陽岱鋼先發打左外野，並且擔任8棒先發出賽，這是他繼13日後被觸身球砸傷，再度出賽。
陽岱鋼近況十分良好，目前練習賽有2發全壘打，並且連續4場都有敲安，打擊率高達5成，尤其他不但是代打、先發都有好表現，還可以守一壘、外野，是巨人陣中活棋。
巨人打線如下：
1 二 吉川 尚輝
2 遊 湯浅 大
3 中 丸 佳浩
4 三 岡本 和真
5 一 中島 宏之
6 右 Parra
7 指 亀井 善行
8 左 陽 岱鋼
9 捕 炭谷 銀仁朗
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