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日職／打擊率高達5成　陽岱鋼獲先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-16 17:23:39
▲陽岱鋼（圖／取自讀賣巨人官方推特）
日職讀賣巨人隊今天在主場出戰羅德，台灣好手陽岱鋼先發打左外野，並且擔任8棒先發出賽，這是他繼13日後被觸身球砸傷，再度出賽。

陽岱鋼近況十分良好，目前練習賽有2發全壘打，並且連續4場都有敲安，打擊率高達5成，尤其他不但是代打、先發都有好表現，還可以守一壘、外野，是巨人陣中活棋。

巨人打線如下：

1 二 吉川 尚輝 

2 遊 湯浅 大 

3 中 丸 佳浩 

4 三 岡本 和真 

5 一 中島 宏之 

6 右 Parra 

7 指 亀井 善行 

8 左 陽 岱鋼 

9 捕 炭谷 銀仁朗 

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