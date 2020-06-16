中職／味全龍選秀策略　王維中、張進德有機會優先

味全龍隊自辦職棒測試會今天進入第二天，從200多位報名者中通過初審進入測試會的64名球員， 在今日的兩場測試賽中各顯身手，參與測試會的龍隊首席教練尼爾托(Thomas Nieto)也大讚台灣球員身體素質好。對於今年的選秀方向，總教練葉君璋表示，會以投捕優先，但還是會依隊型需求來決定，「好的選手，味全龍當然不會放過！」味全龍隊自辦測試會今天進入第二天測試賽，64位(33投31野)參與測試賽球員共分成上、下午兩場賽事展現身手。味全龍首席教練尼爾托(Thomas Nieto)指出，第一天測試會球員通常會急於展現自己，首日不容易看出球員整體素質，透過第二天的測試賽，可以印證第一天的體能檢測結果。今天的測試賽上，大專及高中球員皆有開轟，就是力量最好的展現。中華職棒大聯盟去年選秀會一共有63名球員獲各球隊指名，味全龍則選進32人，領隊吳德威表示，創辦人魏應充一直希望能給打棒球的孩子更多舞台，本於創辦人的初衷，球隊也會儘量多給球員進入職棒隊伍的機會，舉辦測試會就是希望能多看一些選手，「當然也希望能有更多企業加入，讓中職能有第六隊，為棒球產業注入更多活水。」針對測試會結果，吳德威則表示，球團進一步討論及評估各球員表現後，將決定推薦哪些人參與2020中華職棒新人球員選拔會，入選者屆時也將獲得個別通知。對於球隊今年的選秀方向，總教練葉君璋跟首席教練尼爾托(Thomas Nieto)都提及，儘管會以投捕優先，但球隊還是會依隊型的需求再行決定，如果是好的選手，味全龍當然不會放過！目前離中職選秀還有一段時間，球隊會再針對今年選秀人選進行評估。