日職／羅德「令和的怪物」口香糖　4小時內賣光光

羅德隊販售的「選秀第一指名口香糖」限量500組，在今天只花4小時內就賣光，由於今年是超級新人「令和怪物」佐佐木朗希當封面，也引起球迷瘋搶。2017年羅德隊第一指名是安田尚憲，2018年則是藤原恭大、2019年佐佐木朗希，三人為一組，售價2980日幣，可供球迷收藏。羅德隊表示：「比想像中還賣得好，開心的同時，也感受到球迷對這三位球員感到期待，他們自己也很開心。」