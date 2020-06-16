警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

日職／羅德「令和的怪物」口香糖　4小時內賣光光

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-16 19:41:44
▲佐佐木朗希口香糖。（圖／羅德隊提供）
羅德隊販售的「選秀第一指名口香糖」限量500組，在今天只花4小時內就賣光，由於今年是超級新人「令和怪物」佐佐木朗希當封面，也引起球迷瘋搶。

2017年羅德隊第一指名是安田尚憲，2018年則是藤原恭大、2019年佐佐木朗希，三人為一組，售價2980日幣，可供球迷收藏。

羅德隊表示：「比想像中還賣得好，開心的同時，也感受到球迷對這三位球員感到期待，他們自己也很開心。」

 

 

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀