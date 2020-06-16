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日職／擁抱壓力的勇氣　火腿販售王柏融座右銘商品

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-16 20:09:34
▲王柏融座右銘鑰匙圈。（圖／取自火腿官網）
日職火腿隊12日起販售球員座右銘鑰匙圈商品，其中台灣好手「大王」王柏融寫下「擁抱壓力的勇氣」，還用親筆寫下，讓球迷可以感受他字跡的溫度。

過去火腿就曾推過王柏融親筆簽名印刷設計的毛巾，這次也特別推出王柏融座右銘毛巾。售價為2000元日幣。鑰匙圈售價為日幣500元。

▲王柏融座右銘毛巾。（圖／取自火腿官網）
▲王柏融座右銘毛巾。（圖／取自火腿官網）
日職預計6月19日正式開幕，王柏融不但有機會以先發姿態擠進開季名單，更要為自己第二年的旅日生涯展開新的篇章。

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