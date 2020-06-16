日職／擁抱壓力的勇氣　火腿販售王柏融座右銘商品

日職火腿隊12日起販售球員座右銘鑰匙圈商品，其中台灣好手「大王」王柏融寫下「擁抱壓力的勇氣」，還用親筆寫下，讓球迷可以感受他字跡的溫度。
過去火腿就曾推過王柏融親筆簽名印刷設計的毛巾，這次也特別推出王柏融座右銘毛巾。售價為2000元日幣。鑰匙圈售價為日幣500元。
日職預計6月19日正式開幕，王柏融不但有機會以先發姿態擠進開季名單，更要為自己第二年的旅日生涯展開新的篇章。
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