日職／擁抱壓力的勇氣　火腿販售王柏融座右銘商品

▲王柏融座右銘毛巾。（圖／取自火腿官網）

日職火腿隊12日起販售球員座右銘鑰匙圈商品，其中台灣好手「大王」王柏融寫下「擁抱壓力的勇氣」，還用親筆寫下，讓球迷可以感受他字跡的溫度。過去火腿就曾推過王柏融親筆簽名印刷設計的毛巾，這次也特別推出王柏融座右銘毛巾。售價為2000元日幣。鑰匙圈售價為日幣500元。日職預計6月19日正式開幕，王柏融不但有機會以先發姿態擠進開季名單，更要為自己第二年的旅日生涯展開新的篇章。