日職／陳冠宇關門成功　陽岱鋼未敲安獲保送

日職讀賣巨人隊今天在練習賽最後一場出戰羅德隊，台灣好手陽岱鋼先發打八棒，鎮守左外野，單場3打數未敲安，2三振，1保送，巨人終場以2:3落敗。
此役陽岱鋼前兩打席都三振收場，第三打席則是投手滾地球出局，9局下面對陳冠宇，他則是選到保送上壘，才被代跑換下場。
陳冠宇9局下登板，先是龜井善行，然後再對Parra飆出三振，對陽岱鋼投出保送，讓石川慎吾敲出二壘滾地球出局，收下救援成功。
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