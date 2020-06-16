中職／中信兄弟追上來了　丘昌榮：每場都難打

中信兄弟今天以11:2大勝富邦，總教練丘昌榮表示：「每場都難打，把握住就會贏球。」這場比賽兄弟打線全場共轟出5發全壘打，拿下9分，長打能力決定勝負。
丘昌榮認為德保拉雖然這場先發6局失2分，不過還是對他控球需要加強，希望他更穩定。
此外，兄弟好消息是開路先鋒王威晨終於找回手感，邱總說：「畢竟他是用全身力量去打擊的打者，之前因為腳不舒服，影響他打擊的流暢性跟掌握度。」
兄弟目前23勝17敗，勝率回到5成75，不過跟第一名的猿隊已經沒有勝差。
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