中職／投一休四誰先發？德保拉：不是我

中信兄弟投手德保拉今天對富邦主投6局失2分，共用119球完成任務，被打7安打，1保送，5三振，他在賽後也澄清，自己並非要投一休四。
賽前兄弟總教練丘昌榮就曾透露在週末對戰樂天桃猿考慮要投一休四，若依照輪值推算，德保拉可能在周日還會再出賽，不過他卻說：「教練說不是我。」
德保拉賽後對自己被高國輝、高孝儀開轟感到遺憾，他說：「被打全壘打的是失投球。」
不過他這場有用球數過多狀況，他說：「有時不是每一場控球都很好，要自己調整，不過平常訓練就要把最基礎做好。」
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
NOW民調中心
想看更多
北京疫情捲土重來 首都「進入非常時期」防二次感染潮成最大考驗
台灣汁光！網紅吳夢夢即將拍攝SOD 進軍日本AV產業確認！
日月之戀、惡魔食日 關於日環食的8大神秘傳說
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
端午粽香乓共共！全台名店、創意粽子推薦排行榜 甜的鹹的通通有
大甲媽解封遶境 蔡振南靠掌中媽祖與神同行
「小確幸」來了! 文化部發放600元「藝Fun券」愛買書、愛看電影的7/22準時開搶
從掌球形狀看貓咪個性 你家又是哪一種呢？
除了動森還有這些可以玩！盤點2020年7~9月任天堂Switch遊戲新作推薦
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
徵的就是你！端午徵稿特別企劃 歡迎各位熱愛創作、愛分享的人來報名
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出