中職／投一休四誰先發？德保拉：不是我

中信兄弟投手德保拉今天對富邦主投6局失2分，共用119球完成任務，被打7安打，1保送，5三振，他在賽後也澄清，自己並非要投一休四。賽前兄弟總教練丘昌榮就曾透露在週末對戰樂天桃猿考慮要投一休四，若依照輪值推算，德保拉可能在周日還會再出賽，不過他卻說：「教練說不是我。」德保拉賽後對自己被高國輝、高孝儀開轟感到遺憾，他說：「被打全壘打的是失投球。」不過他這場有用球數過多狀況，他說：「有時不是每一場控球都很好，要自己調整，不過平常訓練就要把最基礎做好。」