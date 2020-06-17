日職／火腿本季期待大砲　日媒：王柏融是關鍵人物

日職火腿隊今年要捲土重來，重回太平洋聯盟王座，除了投手群以有原航平、金子弌大、上澤直之等要徹底復活外，台灣好手「大王」王柏融被點名是打線上關鍵人物。
日本媒體《棒球頻道》就體檢火腿打線，王柏融不但被排在開幕先發名單打五棒、指定打擊外，還提到過去王柏融在中職是4成打者，因此受到很大期待。
不過第一年「大王」並未打出身手，出賽88場只有2成55打擊率，今年要如何避免傷勢影響，加上適應日本投手也是課題。
但是王柏融在熱身賽關鍵時刻也能夠敲出全壘打，展現他很厲害的打擊技巧，因此會是活化打線的關鍵。
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