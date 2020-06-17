NBA／反對復賽被砲轟　退役球星：厄文每天電話向我哭訴

NBA的2019-20賽季將在當地時間7月30日復賽，22支球隊將前往奧蘭多分出高下，不過也有部分球員持反對意見，其中籃網明星控衛Kyrie Irving(厄文)認為復賽會分散國內目前對於種族議題關注的力道，因此不樂見賽季重啟，不過這也使他成為許多人炮轟的目標。退役球員Stephen Jackson透露，近日厄文都會電話中向他哭訴。





Stephen Jackson表示：「他(厄文)幾乎每天都用FaceTime打給我，他對此充滿熱情，透過跟他對談，我認為他理解這一刻的重要性。而他也跟我一樣，我沒有所有問題的解答，你懂我的意思嗎？他所說的那些話出自是內心，是出自他的熱情。老兄，我從沒在任何訪問上透露過這個，他總是哭著打給我哭訴，因為他知道我願意為了信念而賭上一切。」





而厄文反對賽季在這時間點上重啟的立場，遭受各界抨擊，其中退役球星Kendrick Perkins近日在節目中表示：「根本沒有人在理厄文說的話，NBA會繼續目前的計畫。而他所做的，只是會引發NBA弟兄之間產生沒必要的鬧劇。他的大肆抨擊只是為了製造新聞和引起注意，因為NBA球季要繼續了。LeBron James想打、Chris Paul想打、Russell Westbrook想打，Anthony Davis和Giannis也是，他們都希望恢復比賽，票數是28比0，大家都想打球。」



