中職／中職測試會名單出爐　劉義傳、翁豐堉之子也在其中

2020中華職棒OK忠訓國際新人球員選拔會的前哨戰，新人球員測試會將於7月6日（一）上午在新莊棒球場舉行。測試會報名已於28日截止，總計有83名選手審核通過，其中有45位投手、4位捕手、20位內野手和14位外野手。





今年新人球員測試會同樣採實戰測試，並分組進行。野手將有5至6次打擊機會，而投手將面對5至6個人次，將於當天上午8時40分開始進行投打實戰測試。





味全龍隊回歸中華職棒成為第五隊後話題不斷，不僅吸引各方好手挑戰職棒殿堂，也為台灣球員提供有更多一展身手的舞台，為中華職棒注入新活力。今年首度有2位高中應屆畢業生參加測試會，來自高苑工商年僅18歲的林詠翔，以及曾在黑豹旗投出148公里速球，來自嘉義高中王牌投手劉崇聖。





參加測試會的83位選手中，外野手伊斯坦大·比力安曾獲第四屆爆米花棒球聯盟最有價值球員獎。投手許育銘、內野手林志綱及黃韋盛皆曾代表中華隊參與12強古巴自辦熱身賽，其中黃韋盛更獲2019年春季棒球聯賽打擊獎殊榮。





不少球員歷經整年度的加強訓練，今年重新整裝捲土重來，再度挑戰新人測試會。包含去年測試會飆出147公里速球投手趙璟榮、台東大學強打林雨力、兄弟檔王鵬斐與王偉軒、目前擔任中信兄弟訓練員的投手高正鋐，以及去年挑戰中國職棒，分別效力於北京猛虎隊及廣東獵豹隊的投手楊尊凱與劉俊廷，皆通過測試會資格審核。





此外，富邦悍將蕭憶銘的胞兄蕭憶祥、前職棒球員翁豐堉之子翁緯喬、黃文博之子黃冠廷，以及追隨父親劉義傳的腳步挑戰中華職棒的劉家宏，都期待能透過測試會舞台，一圓職棒夢。



2020中華職棒新人球員選拔測試會選手名單



※新人球員測試會選手名單由中華職棒競技組提供。



