籃球／璞園確定加入！新聯盟首季將以4隊規模開打

籃協今天召開會議討論共好盃的相關事宜，不過正式會議結束後，「黑人」陳建州宣布辭去夢想家領隊和股東的職務，就任新聯盟的執行長，同時也透露璞園將會加入該聯盟，震撼籃壇。
新聯盟目前確定的班底有寶島夢想家、富邦勇士，以及新竹的科技隊，但今天陳建州表示，曾經在SBL拿下5座冠軍的璞園也將會成為其中的一員。
另外，雖然九太之前表達過加入意願，不過陳建州說因為時間關係，在法務上有一些問題，因此最終只能婉拒。新聯盟將確定以4隊規模展開草創球季，預計將在年底開打。
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