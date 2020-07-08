中職／王建民代言腕錶　二度加盟披上40號球衣

中信兄弟二軍投手教練王建民今天出席廠商代言腕錶記者會，他除了透露將回到美國外，也提到利用手錶的定位功能還有碼表，讓他可以順利完成場上工作。
王建民身高193公分跟主持人黃子佼有將近30公分差距，他還特地準備「投手丘」要跟建仔訪問。
王建民妙語如珠，還說出黃子佼也是「台灣之光」，並且強調手錶「敢超越」的特性。
適逢該品牌鈦科技50週年，他也穿上由品牌經理渡邊將人所為他準備的40號球衣，再度加盟。
王建民預計今天回美國，預計10月中後有機會再回台。
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