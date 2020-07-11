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中職／百萬象迷搶看兄弟封王　台中洲際主場門票賣光

記者吳政紘/台中報導-2020-07-11 17:30:54
▲中職兄弟富邦之戰。（圖／吳政紘攝）
中職「金控大戰」今天再度由中信兄弟出戰富邦悍將，由於兄弟只要獲勝，加上猿隊落敗，今天就可以封王，拿下上半季冠軍，因此賽前票房就爆滿。

由於今天剛好適逢假日，加上兄弟上次在上半季封王已經是2016年之事，所有球迷「報復性」購票。

賽前原本準備好的門票都被掃光，預計有機會破萬名球迷到場支持。

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