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中職／江坤宇生涯首度滿貫砲　中信兄弟大幅領先

記者吳政紘/台中報導-2020-07-11 18:35:16
▲中信兄弟江坤宇。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.25）
中信兄弟今天在主場台中洲際棒球場出戰富邦悍將，兄弟4局下發揮「強攻」本色，由游擊手江坤宇轟出生涯首支滿貫砲，目前以6:0大幅領先富邦。

兄弟此役推出黃恩賜先發，他前4局都順利封鎖富邦打線，只讓富邦敲出2支零星安打。

兄弟打線首局就靠范國宸守備失誤取分，4局下林智勝二壘安打開啟攻勢，滿壘狀況下，江坤宇轟出滿貫砲，把先發投手陳仕朋也打退場。

 

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