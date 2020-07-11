中職／江坤宇生涯首度滿貫砲　中信兄弟大幅領先

中信兄弟今天在主場台中洲際棒球場出戰富邦悍將，兄弟4局下發揮「強攻」本色，由游擊手江坤宇轟出生涯首支滿貫砲，目前以6:0大幅領先富邦。兄弟此役推出黃恩賜先發，他前4局都順利封鎖富邦打線，只讓富邦敲出2支零星安打。兄弟打線首局就靠范國宸守備失誤取分，4局下林智勝二壘安打開啟攻勢，滿壘狀況下，江坤宇轟出滿貫砲，把先發投手陳仕朋也打退場。