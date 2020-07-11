中職／只想把球打出去！江坤宇隊史最年輕滿貫砲　

中信兄弟江坤宇今天在面對富邦悍將比賽中，敲出一發滿貫砲，他以20歲又7天的年紀擊出滿壘全壘打，成為隊史最年輕滿貫砲的球員，也幫球隊魔術數字減為M1。
兄弟過去隊史紀錄為陳子豪以21歲又51天的年紀開轟，成為最年輕滿貫砲球員。
江坤宇說：「打出去的確也是很興奮，大家都很開心，這也是我生涯首支滿貫砲。」
江坤宇認為，當下因為滿壘，所以只想把球打到外野，因為就算高飛犧牲打也是有分數進帳。而他賽前不會特別緊張，「就把它當成一般比賽一樣，平常去打，不要想太多。」
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