日職／「平成怪物」39歲松坂大輔頸椎開刀　要拚本季回歸

睽違14年回歸西武隊的「平成怪物」松坂大輔，今天進行頸椎手術，完全康復時間不明，預計起碼要休息2-3個月的時間，而他在二軍等待機會，希望可以自2006年以來，重新回到西武投手丘投球。松坂長期受到狀況困擾，右手時有麻痺的狀況，他跟球隊相關人士討論，也去檢查後，發見頸椎異常。而他過去在大聯盟就曾因為頸椎問題，一定時間都要休養，不過他並未動刀，這次則是狀況嚴重，他找不到手指的感觸，因此決定手術根治。39歲的松坂表示：「我很愛棒球，可以投球的話希望一直投下去，年復一年這樣，持續追尋。」